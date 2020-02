Wanda Nara torna nuovamente al centro delle cronache di gossip. La showgirl argentina è sempre al centro di numerose polemiche, fra le quali ormai si destreggia alla perfezione, ma quando a parlare è una persona della famiglia, la situazione si fa più complicata.

Il padre di Wanda Nara, Andres Nara, che ha un brutto rapporto con la figlia dal divorzio con Maxi Lopez (del quale è rimasto amico), ha criticato pesantemente la figlia ai microfoni di Revista Caras: “dopo la sua intervista con Gente non ho parlato e le ho risposto attraverso i media. Vorrei che lei chiarisse questa cosa ad un certo punto. È persa nella sua fama e nei suoi soldi. Sento che Wanda dovrebbe imparare diverse cose dalla sorella Zaira. Quando uno capisce di aver fatto una cavolata… sono il primo a dire che mi sbagliavo. Zaira ha capito la situazione e si è messa nei miei panni e Wanda no. L’ho sempre accompagnata e avrei voluto spaccare la testa a coloro che parlavano male di lei. La madre ha sbagliato diverse volte e di lei non hanno detto nulla”.

Valuta questo articolo