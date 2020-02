Wanda Nara è tornata! La showgirl argentina ha postato un nuovo scatto hot sui social per augurare una buonanotte davvero… bollente. Una foto, quella caricata dalla moglie e agente di Mauro Icardi, che la ritrae solo con gli slip, coricata a letto in una versione super sexy. “La bellezza può essere pericolosa ma l’intelligenza è letale… Notte“, ha scritto Wanda Nara in italiano.

Valuta questo articolo