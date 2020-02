Manca ancora molto all’estate, ma Wanda Nara non vede l’ora che arrivi la stagione più calda dell’anno. La moglie di Mauro Icardi non fa nulla per nascondere questa sua voglia, pubblicando sui social uno scatto osè che lascia ben poco all’immaginazione.

La showgirl argentina si mostra in costume con il lato B in bella mostra, facendo così sognare i propri followers: “febbraio a casa, sognando l’estate“. Ecco il post di Wanda Nara:

