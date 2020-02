Tadej Pogačar domina la seconda tappa della Vuelta Valenciana, il corridore dell’UAE Team Emirates si impone grazie ad un’azione pazzesca messa in atto negli ultimi metri di gara. Niente da fare per Alejandro Valverde, superato dallo sloveno in maniera impressionante e costretto ad accontentarsi del secondo posto, davanti al belga Dylan Teuns.

Ottavo posto invece per Gianni Moscon, primo al traguardo tra gli italiani in gara. Per Pogačar si tratta del primo successo in questo 2020, che gli permette di prendersi la maglia di leader della classifica generale della Vuelta Valenciana.

