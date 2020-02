E’ terminata la quinta tappa della Vuelta a San Juan: dopo una giornata di riposo i ciclisti sono tornati protagonisti in Argentina per disputare la tappa regina. Ad Alto Colorado è stato Miguel Florez a tagliare il traguardo per primo: il ciclista dell’Androni Giocattoli ha trionfato dopo una prestazione eccellente, lasciandosi alle spalle Oscar Sevilla e Brandon McNulty. Evenepoel rimane comunque leader della classifica generale, seguito da Ganna e Sevilla, mentre Florez è salito al quinto posto.

