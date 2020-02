E’ tutto pronto per la stagione 2020 di Formula 1: la Mercedes ha svelato in anteprima la nuova livrea della monoposto per il nuovo Mondiale, durante un evento di presentazione della partenrship con Ineos, mentre Ferrari, Red Bull e Renault hanno presentato ufficialmente i loro team.

I tifosi intanto non vedono l’ora di scoprire cosa succederà in pista, con la Ferrari che ha voglia di riscatto dopo la stagione scorsa ed un Valtteri Bottas che vuole dimostrare ciò di cui è capace e mettere i bastoni tra le ruote al suo compagno di squadra Lewis Hamilton.

Proprio del finlandese della Mercedes ha parlato Jacques Villenevue: “negli anni precedenti Lewis sarebbe stato fuori forma in due o tre gare, ma nel 2019 ha alzato di molto il suo livello, parte di questo è dipeso dal fatto che Bottas è stato più aggressivo e non gli ha permesso di rilassarsi. Lui [Bottas] ha dimostrato di essere un pilota molto veloce, ma stare davanti ad Hamilton non è facile. Molte persone pensano che Bottas non meriti il suo posto in Mercedes perché è dietro Lewis, ma potrebbe essere davanti a molti altri piloti. Lewis è uno dei più grandi”, ha affermato il francese ad Auto Plus.

