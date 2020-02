Christian Vieri è uno degli ospiti fissi di Tiki Taka, trasmissione condotta da Pierluigi Pardo. L’ex centravanti di Inter e Milan, ha parlato di un suo ex collega, attualmente in forza ai rossoneri. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic, il quale ha disputato una grande prestazione nel derby contro l’Inter andando a segno e sfiorando la doppietta nel finale.

“E’ veramente devastante. Non sembra che abbia trentotto anni. Fisicamente è una belva e ha una mentalità come pochi. Ha entusiasmo, ha fame, riesce a trascinare i compagni. In Italia potrebbe tranquillamente giocare ancora tre o quattro anni ad alti livelli. I suoi trentotto anni non si vedono, il Milan ha grande bisogno di lui e spero che resti in rossonero anche per la prossima stagione”. Dunque anche Vieri impressionato da questo Ibra, il ritiro è ancora lontano per lo svedese…

