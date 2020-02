E’ in corso la terza ed ultima giornata dei test di Barcellona di Formula 1. I piloti sono scesi in pista per un’ultima giornata di lavoro: per la Ferrari oggi girerà solo Sebastian Vettel, ma un problema tecnico alla sua monoposto ha rovinato la sua mattinata di lavoro.

Il tedesco del team di Maranello è stato infatti costretto a fermarsi a 2 ore e 26 minuti dal termine della sessione mattutina per un problema alla sua monoposto, ancora da verificare. Vettel è apparso comunque sereno e tranquillo, ha controllato la vettura, nonostante la consapevolezza che per il resto della mattinata non potrà tornare in pista. Si pensa ad un problema al turbo.

