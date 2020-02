E’ finalmente arrivato il turno di Sebastian Vettel di scendere in pista per i suoi test invernali di Formula 1. Il tedesco della Ferrari è a bordo della sua monoposto, sul circuito di Barcellona, dopo aver cambiato programma con Leclerc a causa di qualche fastidio di salute.

Prima di salire a bordo della sua vettura, Leclerc si è focalizzato sulla stagione passata, parlando delle problematiche che hanno impedito ai piloti di essere sempre competitivi e di lottare per il titolo: “credo sia stato qualche contrattempo qua e là, abbiamo provato molte cose, la macchina ha più potenziale di quello che abbiamo mostrato abbiamo cercato di forzare qualcosa e quando forzi c’è sempre qualcosa che va storto, non abbiamo sempre avuto il giusto assetto, non abbiamo sempre spremuto tutto quello che poteva dare la macchina, per questo ho cercato di forzare a volte e in quel caso commetti errori, non è stata un’annata lineare, e quest’anno sicuramente ho cambiato la mentalità e possiamo avere un’annata forte“.

“Non è sempre semplice, è una linea sottile, devi cercare di arrivare al limite, a volte di spingere oltre, ma quando hai la piena fiducia e sicurezza è più probabile che tu fai tutto giusto ed è quello che è mancato l’anno scorso, è sembrata un’annata disastrosa ma siamo arrivati secondi nel costruttori, noi piloti siamo caduti un po’ indietro alla fine e non è stata una stagione ideale ma sicuramente a chiunque chiedi al di là di chi ha vinto lo definisce un anno non perfetto ma neanche disastroso, è stato un risultato equo alla fine“, ha concluso Vettel.

