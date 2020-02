Serata speciale per il team Ferrari che, ai piedi del Sassolungo, si è cimentato in una sfida con due Prinoth griffati con il marchio del Cavallino. Al volante dei due ‘Gatti delle Nevi’ si sono alternati Sebastian Vettel, Charles Leclerc e Mattia Binotto, oltre a Marc Gene, divertitisi a sfrecciare sulla neve delle piste di Piz Sella, davanti al rifugio Comici. Tante risate e anche qualche derapata esaltante per i protagonisti, che non si sono davvero risparmiati alla guida di questi mezzi davvero speciali. Ecco il video:

it’s official: ferrari went insane during the winter break pic.twitter.com/gkb06peSBc — ʟᴀʀᴀ (@harrysformula) February 3, 2020

