Ultimo giorno in pista per i piloti della Formula 1 a poche settimane dall’esordio stagionale, inprogramma per il 15 marzo in Australia. Sensazioni positive per Max Verstappen, che stila un bilancio positivo al termine dell’ultima tre giorni di test a Barcellona: “mi sento pronto per Melbourne, le ultime due settimane sono state una buona preparazione, in questi sei giorni abbiamo provato tutto ciò che volevamo, il che è molto importante per noi, quindi sono felice. Non mi lamento, ma ciò non significa che dovremmo interrompere il duro lavoro, ci sono sempre cose da migliorare. Nessuna macchina è mai perfetta, soprattutto in questa fase, quindi continueremo a spingere per apportare miglioramenti. Io e Alex abbiamo avuto alcune situazioni complicate qui, ma non sono preoccupato e preferisco trovare il limite dell’auto nei test piuttosto che alla prima gara. È meglio così piuttosto che rendersi conto a Melbourne che c’è altro da tirare fuori nella macchina. Anche la Mercedes sembra molto veloce come previsto, ma non li guardo troppo perché nessuno sa esattamente cosa stanno facendo, quindi è meglio concentrarci su noi stessi. Nel complesso, penso che il ritmo sia piuttosto buono, è stato un inizio positivo e spero che sia abbastanza per essere competitivo a Melbourne”, ha affermato l’olandese della Red Bull.

