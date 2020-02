Da Sanremo all’Arena di Verona, Cristiano Ronaldo ci ha preso gusto. Dopo essere stato ospite dell’Ariston, catturando l’attenzione con la sua presenza, CR7 si è ripetuto a Verona, altra grande piazza della musica italiana, mettendo in piedi il suo one man show.

Una Juventus che fatica ad esprimersi su alti livelli, si aggrappa all’ennesimo gol del suo tenore che mette in mostra tutto il suo repertorio. Un assolo che parte dal centrocampo con difesa del pallone, scatto sul primo avversario, uno-due con Bentancur che lo lancia in profondità, dribbling e diagonale ad incrociare. Un acuto straordinario, da applausi a scena aperta. Ma che non è bastato.

La difesa bianconera stona per ben due volte e rovina l’esibizione. Prima un’incertezza generale su Borini, poi il braccio di Bonucci che regala un calcio di rigore che Pazzini non sbaglia. Fischi per Sarri e i suoi ragazzi, fermati da due pali, ma sempre in sofferenza contro un Verona ben organizzato e sempre pericoloso. Dybala e Higuain non pervenuti, questa volta il solo CR7 non è bastato. A Verona la sinfonia la suona Juric.

