Nel weekend di DAZN, le squadre della Serie A TIM e della Serie BKT sono pronte a scendere in campo per la ventitreesima giornata di campionato.

Il ventitreesimo turno di Serie A TIM su DAZN si apre sabato 8 febbraio alle 20:45 con Verona-Juventus (con DAZN segui l’evento IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND). La squadra di Sarri non può permettersi passi falsi vista la vicinanza in classifica delle rivali Inter e Lazio; CR7 è in piena forma con nove gare di fila in gol, ma questo non sembra spaventare la squadra di Jurić che in questo girone di ritorno ha dimostrato di essere in grado di dare del filo da torcere.

Il lunch match delle 12:30 di domenica 9 febbraio sarà Spal-Sassuolo. I ragazzi di Semplici sperano di dimenticare presto gli ultimi 5 gol subiti in casa della Lazio; giunti a questo punto del campionato, la Spal deve necessariamente portare a casa i tre punti contro un Sassuolo, reduce da un’incredibile vittoria contro la Roma. Alle 15:00, invece, Brescia-Udinese, match valido per la zona salvezza con entrambe le squadre in cerca di risultati positivi dopo un periodo difficile.

La piattaforma di streaming trasmetterà inoltre tutte le partite del ventesimo turno della Serie BKT. Si parte con l’anticipo Ascoli-Juve Stabia (venerdì alle 21:00) per arrivare al posticipo Salernitana-Trapani (lunedì alle 21:00). Tra i match previsti tra sabato e domenica spicca la sfida tra Crotone e Cremonese (sabato alle 15:00).

Per il calcio internazionale, che nel fine settimana su DAZN vedrà le migliori partite di Liga, Eredivisie e Ligue 1, spiccano i match che coinvolgono le tre grandi della Liga pronte a dare spettacolo per un campionato con un destino ancora tutto da scrivere: Atlético Madrid-Granada (sabato alle 21:00), Osasuna-Real Madrid (domenica alle 16:00) e Real Betis-Barcelona (domenica alle 21:00). Da non perdere anche le sfide di Eredivisie e Ligue 1 con i match tra Utrecht e Ajax, capolista della classifica olandese (domenica alle 12:15), e PSG-Lione (domenica alle 21:00).

Valuta questo articolo