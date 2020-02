Partiva con i favori del pronostico e non ha deluso. Davanti alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, riempita da un tifo caldissimo, l’Umana Reyer Venezia batte Brindisi 73-63 e vince la Coppa Italia. La formazione di coach De Raffaele domina la gara entrando in campo grande enfasi già dal 18-8 del primo quarto, prima che Brindisi torni in partita con il 16-22 del secondo periodo di gioco (34-30). Contenuta la reazione avversaria, Venezia torna a martellare al rientro in campo gestendo il margine di vantaggio fino al 73-67 conclusivo. Mitchell Watt mette la sua firma sul match con 17 punti, ottime le prove di Daye e Tonut con 13 punti a testa. Per Brindisi non bastano i 27 punti di un super Adrian Banks.

