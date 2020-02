E’ passato un mese dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant e della sua piccola Gigi, ma il dolore è ancora fortissimo in coloro che li hanno saputi amare, in primis la famiglia. Vanessa Bryant ha commosso il mondo intero col suo discorso pochi giorni fa nell’evento tenutosi allo Staples Center di Los Angeles in memoria del Black Mamba e della figlia 13enne. Ed è proprio la dolce metà dell’ex stella NBA a far continuare a commuovere tramite i suoi post social: Vanessa Bryant ha condiviso oggi uno scatto speciale, che raffigura il nuovo tatuaggio della cognata, Sharia Washington. La sorella di Kobe Bryant si è infatti tatuata sulla spalla il 2 ed il 24, i numeri di Gianna e Kobe, avvolti da un serpente a forma di infinito. “Mia cognata ha fatto questo bel tatuaggio in onore di Gigi e Kobe, 2-24 pr sempre. Ti amo“, ha scritto Vanessa.

Valuta questo articolo