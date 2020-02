Sono trascorse quasi due settimane dal tragico incidente aereo nel quale hanno perso la vita Kobe Bryant, la piccola Gigi e altre 7 persone. Il Black Mamba è morto mentre viaggiava in elicottero con la figlia e altri passeggeri, per una partita della squadra della 13enne.

Un dolore indescrivibile quello di Vanessa Bryant, moglie di Kobe e madre di Gianna, che deve elaborare un doppio lutto e farsi forza per le altre tre figlie. Oggi, nel giorno della festa degli innamorati, Vanessa ha deciso di omaggiare il suo Kobe con una dedica speciale. “Al mio Valentino per sempre. Ti amo tantissimo. Mi manchi infinitamente nella nostra festa preferita. Te amo per sempre. Baci a te e Gigi in Paradiso. Buon San Valentino, miei amori. Con tutto il mio amore, la tua “boo-boo ❤canzone: Tell Him @mslaurynhill“, ha scritto Vanessa sui social.

