Una serata di brividi e dolore allo Staples Centre, con una commemorazione speciale per Kobe Bryant, nella prima partita dei Los Angeles Lakers dopo la tragica scomparsa del Black Mamba. Un palazzetto nel quale i seggiolini sono stati coperti dalle casacche col numero 8 e col numero 24 dell’ex stella NBA, ma non è mancato un posto, al fianco del 24 di Kobe per sua figlia Gigi: in prima fila, infatti, una casacca nera, della squadra Mamba, col 2 della figlia 13enne di Kobe Bryant, scomparsa anche lei nel tragico incidente in elicottero.

Commovente e straziante il post social di mamma Vanessa: la moglie di Bryant ha infatti postato una foto su Instagram delle due casacche, con due mazzi di rose rosse appoggiati nelle sedute, del marito e della figlia, scrivendo “non c’è 24 senza 2 #LaBimbaDiPapà #IMieiBambini ❤️❤️ #INostriAngeli #KobeEGigi“.

La moglie di Bryant ha anche postato una Storia Instragram con un romantico e speciale tramonto, accompagnato due cuori, uno viola e uno giallo.

Valuta questo articolo