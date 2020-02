E’ in corso allo Staples Center “A Celebration of Life“, l’evento commemorativo organizzato per ricordare Kobe Bryant e la piccola Gigi, scomparsi lo scorso 26 gennaio a causa di un tragico incidente aereo.

Dopo l’apertura di Beyoncè, amica della famiglia Bryant, è arrivato il turno di Vanessa, moglie del Black Mamba, di salire sul palco e parlare al mondo intero del suo grande amore e della sua piccola bambina. Dopo le parole spese per ricordare il suo Kobe, Vanessa ha aperto il suo cuore, senza riuscire a trattenere le lacrime parlando della sua Gigi: “Dio sapeva che Kobe e Gigi non avrebbero potuto stare su questa Terra uno lontano dall’altra. E così se li è portati in paradiso assieme. Non potremo mai vedere Gianna andare al liceo insieme a Natalia; non potremo insegnarle a guidare; non potremo dirle quanto starà bene nel suo vestito di nozze. Kobe mi diceva sempre: ‘Gigi è tutta la sua mamma: ha lo stesso fuoco dentro che hai tu, la tua personalità, il tuo sarcasmo‘“.

