E’ passata una settimana esatta dalla tragica scomparsa di Kobe Bryant e la sua piccola Gigi, morti a causa di un incidente aereo mentre si spostavano in elicottero per un allenamento con la squadra della 13enne.

Un dolore indescrivibile, quello che Vanessa Bryant, moglie di Kobe e madre di Gigi, sta sicuramente ancora provando, insieme alle altre 3 figlie, Natalia, Bianka e Capri. Nonostante sia devastata, Vanessa Bryant sta aggiornando i suoi follower su Instagram, con post strazianti legati al marito e alla figlia.

Oggi è stato il turno di una dedica speciale per la sua piccola Gigi: “vedere la mia bambina sorridere e felice di nuovo con un pallone da basket 🏀 sotto il braccio, avvolta nell’amore giallo e viola mi ha appena scaldato il cuore. Grazie per questo. @_vivalareina grazie !! My Gigi.❤️ #Mambacita“, ha scritto postando un bellissimo disegno realizzato da una fan.

Valuta questo articolo