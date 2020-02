Qual è il valore economico di una franchigia NBA? Una domanda alla quale Forbes ha dato risposta. La rivista specializzata nel settore della finanza, ha stilato la classifica riguardante il valore di ogni franchigia che partecipa al massimo campionato di basket americano. Al primo posto, nonostate i risultati del campo siano probabilmente i peggiori della stagione, troviamo i New York Knicks. Il brand della ‘Grande Mela’ è sempre una grande attrazione per tifosi e turisti e il Madison Square Garden resta un monumento del basket conosciuto a livello mondiale. I Knicks valgono ben 4.6 miliardi di dollari, 600 milioni in più rispetto alla passata stagione. Subito dietro troviamo i Los Angeles Lakers (4.4 miliardi) nel bel mezzo del rilancio targato LeBron James, mentre completano il podio i ‘decaduti’ Golden State Warriors che, dopo aver dominato la lega negli ultimi anni ed aver accresciuto il proprio brand, valgono oggi 4.4 miliardi.

Di seguito la classifica stilata da Forbes:

New York Knicks $4.6

Los Angeles Lakers $4.4

Golden State Warriors $4.3

Chicago Bulls $3.2

Boston Celtics $3.1

Los Angeles Clippers $2.6

Brooklyn Nets $2.5

Houston Rockets $2.475

Dallas Mavericks $2.4

Toronto Raptors $2.1

Philadelphia 76ers $2.0

Miami Heat $1.95

Portland Trail Blazers $1.85

San Antonio Spurs $1.8

Sacramento Kings $1.775

Washington Wizards $1.75

Phoenix Suns $1.625

Denver Nuggets $1.6

Milwaukee Bucks $1.58

Oklahoma City Thunder $1.575

Utah Jazz $1.55

Indiana Pacers $1.525

Atlanta Hawks $1.52

Cleveland Cavaliers $1.51

Charlotte Hornets $1.5

Detroit Pistons $1.45

Orlando Magic $1.43

Minnesota Timberwolves $1.375

New Orleans Pelicans $1.35

Memphis Grizzlies $1.3

