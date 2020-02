L’ultima giornata dei test di MotoGp in Qatar, conclusi eri, non ha regalato sensazioni positive a Valentino Rossi. Il Dottore, infatti, ha manifestato qualche problema di troppo con le gomme, gli stessi problemi dello scorso anno, con un calo improvviso che gli impedisce di essere veloce e competitivo per tutta la durata della gara.

Un problema che sembra però essere risolvibile, Maio Meregalli ha infatti cercato di rassicurare il nove volte campione del mondo: “durante la prossima settimana analizzeremo i suoi dati e ci concentreremo sul miglioramento della durata dei suoi pneumatici. Comunque, non è lontano dalle prime posizioni, quindi ci aspettiamo che se la giochi davanti. Valentino ha subito un piccolo incidente, inconvenienti che possono capitare quando l’umidità aumenta e le temperature scendono, specialmente quando si spinge“.

Valuta questo articolo