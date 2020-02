Giornata di presentazioni oggi a Sepang: Suzuki, Yamaha e Petronas hanno svelato le moto per la stagone 2020 di MotoGp. Giornata dolce-amara per Valentino Rossi, alla sua ultima presentazione col team ufficiale Yamaha, dopo la decisione della squadra di puntare su Vinales e Quartararo per le stagioni 2021 e 2022.

“Un po’ di tristezza c’è, corro con questo team dal 2004, pensare che è l’ultimo anno fa un po’ strano, ma va bene così. Non voglio continuare perchè penso che la MotoGp mi mancherà tanto, perchè sono sicuro che sarà così, che mi mancherà. Un po’ me l’aspettavo, ma naturalmente è una notizia che all’inizio non dire una sorpresa, ma è una cosa che ci pensi, il mio rapporto con la Yamaha va al di là di questo, mi hanno dato tanto, io gli ho dato tanto e mi fa piacere che se voglio continuare loro credono in me. Questo è lo sport, quest’anno mi impegnerò al massimo perchè mi piacerebbe correre l’anno prossimo, un grandissimo ringraziamento perchè il supporto è speciale. Potrei fare anche un solo anno sì!“, ha affermato Valentino Rossi ai microfoni Sky.

“Sarebbe bellissimo un team Rossi-Lorenzo, ti viene subito in mente Barcellona 2009, ma quello che si merità più il posto è Franco, mi piacerebbe molto essere suo compagno perchè siamo amici e andiamo d’accordo“, ha concluso il Dottore.

Valuta questo articolo