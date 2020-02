Il 2020 della MotoGp è iniziato: i piloti sono scesi in pista per i primi test dell’anno, a Sepang e si preparano già a tornare in sella alle loro moto per gli ultimi test, in programma questo fine settimana in Qatar, dove poi l’8 marzo si disputerà il primo Gp della nuova stagione.

Il 2020 è iniziato con i colpacci di mercato della Yamaha, che ha rinnovato Vinales e ingaggiato Quartararo per le stagioni 2021 e 2022, togliendo fuori dal progetto Valentino Rossi, ma assicurandogli un posto in Petronas con un contratto ed una moto factory nel caso in cui dovesse decidere di continuare a correre.

“Le discussioni con Valentino Rossi sono state le più difficili per me. Quando abbiamo sentito che avrebbe deciso solo in estate, che comprendiamo appieno, sapevamo le conseguenze. Abbiamo dovuto dirgli che se non riusciva a prendere una decisione prima dell’inizio della stagione, non potevamo prolungare la sua carriera nella squadra ufficiale. Ma gli abbiamo assicurato che potrà guidare con il pieno supporto della Yamaha Motor Company nel team Petronas nel 2021“, ha dichiarato Lin Jarvis a corsedimoto.it.

“Il mercato è diventato molto caldo a gennaio. Abbiamo piloti giovani e di talento che ci hanno spinto a nuovi contratti. Quindi ci siamo dovuti muovere presto. Per quest’anno ci aspettiamo molto da Maverick, ma anche da Vale. La nuova moto dovrebbe dargli la possibilità di esibirsi di nuovo al suo miglior livello… Il nostro obiettivo è diventare di nuovo campioni del mondo“, ha concluso il managing director Yamaha.

