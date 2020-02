L’avventura di Alessandro Florenzi al Valecia non sta andando secondo i piani. Dopo le prestazioni opache che gli sono costate il posto da titolare alla Roma, con la conseguente cessione in prestito, il terzino italiano non è tornato ad alti livelli in Liga. Nella partita fra Getafe e Valencia, Florenzi si è reso protagonista di una bruttissima entrata in scivolata, con la quale ha scaricato tutta la sua frustrazione ai danni di Cuccurella. L’arbitro ha estratto subito il cartellino rosso diretto e il Valencia, sotto di un uomo, ha perso 3-0.

