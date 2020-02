La febbre gli ha impedito di allenarsi nelle ultime due sessioni, i test effettuati in mattina gli hanno diagnosticato una forma di varicella adulta. L’avventura di Alessandro Florenzi con la maglia del Valencia non è iniziata nel migliore dei modi. In prestito dalla Roma nonostante la fascia di capitano, poichè voglioso di giocare più partite in vista dell’Europeo, Florenzi si è reso protagonista di un fallo killer nella scorsa giornata di Liga.

Adesso è stata invece la varicella a fermarlo, come ha spiegato dal Valencia con un comunicato: “il giocatore presenta una forma di varicella adulta, come dimostrato dai test di questa mattina“. Il terzino italiano salterà almeno l’andata degli ottavi di Champions contro l’Atalanta in programma il 19 febbraio.

