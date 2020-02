Davvero pazzesco quanto accaduto nel finale di Utah-Portland, match di NBA giocato nella notte italiana. A pochi secondi dalla fine, con il punteggio di 116-114 per i padroni di casa, gli arbitri non vedono una chiara interferenza a canestro di Rudy Gobert su un’azione di Lillard, che prima fa appoggiare il pallone sul tabellone per poi vederlo togliere dalla retina dal lungo francese.

Una topica clamorosa che costa il match ai Blazers, sconfitti poi 117-114 dai Jazz. Al termine del match, Lillard è una furia contro gli arbitri, serve infatti l’intervento della propria panchina per trascinarlo fuori a forza evitando conseguenze peggiori.

Dame finished with 42 points. This was not two of them. pic.twitter.com/9G82fmUL1c — SportsCenter (@SportsCenter) February 8, 2020

I can’t remember the last time I’ve seen Lillard this heated. It’s a shame to have a game end like it did.

pic.twitter.com/PAFQNreNBM — Orlando Sanchez (@orlandokgw) February 8, 2020

