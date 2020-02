Ritorno tutt’altro che positivo in gabbia per Mara Romero Borella, sconfitta da Montana De La Rosa nel corso della UFC Fight Night 167 andata in scena nella notte italiana a Rio Rancho, nel Nuovo Messico.

La combattente italiana cede nettamente dopo tre round alla propria avversaria, notevolmente migliorata nel combattimento con i piedi. Giudizio unanime a favore dell’americana, apparsa molto più in forma della sua avversaria, assente ormai dall’agosto scorso quando perse per TKO contro Laureen Murphy. Un ko davvero pesante per Mara, che potrebbe pesare tantissimo nella sua decisione circa il proprio futuro nella divisione dei pesi mosca UFC.

Valuta questo articolo