Pascal Ackermann ha vinto la Stage 1, la Dubai Silicon Oasis Stage, della seconda edizione del UAE Tour, davanti a Caleb Ewan e Rudy Barbier. Pascal Ackermann è dunque adesso il leader della classifica generale ed è premiato con la maglia rossa e la maglia verde.

Ecco l’ordine d’arrivo:

1 – Pascal Ackermann, 148 km in 3h29’19 ”, velocità media 42.423 km / h

2 – Caleb Ewan, s.t.

3 – Rudy Barbier, s.t.

Le maglie dopo la prima tappa:

La maglia rossa, sponsorizzata dagli Emirati (classifica individuale generale per tempo) – Pascal Ackermann

La maglia verde, sponsorizzata da Mubadala (classifica generale individuale per punti) – Pascal Ackermann

La maglia bianca, sponsorizzata da Nakheel (Best Young Rider nato dopo il 1 gennaio 1995) – Veljko Stojnic

La maglia nera, sponsorizzata da Abu Dhabi Aviation (classificazione intermedia della maglia Sprint) – Veljko Stojnic

Classifica generale:

1 – Pascal Ackermann

2 – Caleb Ewan a 4 ”

3 – Veljko Stojnic a 5

