Una passerella per le strade di Dubai, 173km dallo Zabeel Park al Dubai City Walk per la quarta tappa dell’UAE Tour, adatta alle ruote veloci. Ed è proprio con uno sprint eccezionale che Dylan Groenewegen firma il successo nella quarta grazione dopo 4 ore, 16 minuti e 23 secondi di corsa. Il ciclista olandese della Jumbo Visma ha regolato in velocità Gaviria, Ackermann, Bennett e Ewan.

Valuta questo articolo