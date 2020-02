L’UAE Tour ha vissuto oggi la sua seconda tappa, 168 i chilometri con la partenza dall’Heritage Village di Hatta e l’arrivo in salita ad Hatta Dam. A trionfare in un finale al cardiopalmo, è stato Caleb Ewan della Lotto Soudal, davanti a Bennet e Demare, battuti nello strappa finale dall’australiano. Quarto il primo degli italiani, si tratta di Diego Ulissi, staccato di 4 secondi da Ewan come Andrea Vendrame. Di seguito l’ordine d’arrivo della tappa odierna, con Ewan che è primo anche nella classifica generale dopo due tappe, proprio davanti a Bennet e Demare.

