La quinta tappa dell’UAE Tour 2020 regala una splendida battaglia per la vittoria, una volata a due tra Tadej Pogacar e Alexey Lutsenko, vinta con uno scatto spettacolare dal corridore sloveno, abile a prendersi il successo al fotofinish.

Giornata tutto sommato tranquilla per il leader della classifica generale Adam Yates, che non perde di vista i propri diretti avversari e taglia il traguardo in terza posizione, ipotecando il successo finale nell’UAE Tour 2020. Buono il sesto posto di Davide Formolo, autore di una prestazione davvero sopra le righe.

