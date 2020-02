Una semplice formalità, questa sera per l’Inter nel match disputato al Meazza a porte chiuse a causa dell’allarme Coronavirus. Reduce dal 2-0 fuori casa, i nerazzurri hanno giocato un match sereno contro il Ludogorets, aggiudicandosi la vittoria, per 2-1 e staccando il pass per gli ottavi di finale.

Dopo un inizio forse preso troppo alla leggera, nel quale l’Inter ha subito il gol di Cauly, i nerazzurri sono riusciti a rimontare con Biraghi e Lukaku in un match tutto in discesa, senza troppe difficoltà. Antonio Conte ha deciso di fare un po’ di turnover in vista della sfida di domenica contro la Juventus, ma dovrà lavorare con i suoi giocatori che oggi nel primo tempo hanno concesso troppo ai bulgari, subendo ancora una volta gol.

