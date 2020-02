E’ arrivato il momento per la Juventus di giocare un nuovo match di Champions League: i bianconeri mercoledì saranno a Lione per gli ottavi di finale della competizione europea. In attesa dell’importantissima partita, Cristiano Ronaldo si sta preparando nel migliore dei modi: il calciatore portoghese mixa infatti agli intensi allenamenti, piacevolissimi momenti familiari. E’ infatti la famiglia la vera forza di CR7 che oggi ha postato sui social un dolcissimo scatto nella vasca da bagno in compagnia di tutti e 4 i suoi figli. “Momenti divertenti con i miei bambini 😀❤️“, ha scritto su Instagram.



