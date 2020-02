L’Italia si sta facendo valere all’ATP di Marsiglia. Dopo il bel successo di ieri pomeriggio di Jannik Sinner contro Gombos, oggi è stata la volta dell’esordio di Stefano Travaglia, contro un avversario di primissima fascia come la testa di serie numero 7 del torneo Felix Auger-Aliassime.

Il nostro Stefano ha giocato un match davvero sontuoso. Travaglia ha messo in mostra tutto il suo immenso bagaglio tecnico, ma sopratutto il suo grande carattere, lottando su ogni punto, contro uno dei tennisti più attesi del torneo di Marsiglia. Travaglia ha dimostrato ancora una volta di poter competere eccome a questo livello. L’azzurro ha vinto il primo set recuperando dopo essere stato un break sotto, finendo per chiudere 7-6 al tie-break. Stesso epilogo anche nel secondo set terminato al tie-break, durante il quale Travaglia sciupa due match point, con Auger-Aliassime che riacquista coraggio e svolta l’incontro. Il terzo set inizia in salita per Stefano, il quale perde il servizio in apertura complicandosi decisamente la vita. Il terzo set termina 6-3 per il canadese che vola al secondo turno, ma ciò non toglie che Travaglia oggi ha dato dimostrazione del suo talento e carattere, bravo Stefano, grande match.

