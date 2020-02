Serata amara per José Mourinho quella di ieri, il Tottenham perde in casa contro il Lipsia nell’andata degli ottavi di Champions e mette a rischio il passaggio ai quarti di finale.

Una sconfitta che brucia eccome per lo Special One, intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post gara per spiegare la situazione: “cerchiamo di essere onesti con i ragazzi e dire che hanno fatto tutto quello che potevano. Lamela, per esempio. Sapete quanti allenamenti ha fatto? Zero. Direttamente dall’infortunio al campo. Ha recuperato in Champions. Questa è la nostra squadra. Si può osservare da diverse prospettive. I problemi che abbiamo o quanto sono fantastici questi ragazzi”.

Mourinho ha poi proseguito: “combattiamo con le pistole ma senza proiettili. Se avessimo segnato prima di loro la partita sarebbe stata diversa. Abbiamo un gran portiere ma non significa aver avuto fortuna. Abbiamo provato tutto quello che potevamo. Ringrazio i tifosi per il supporto. Non sono preoccupato per il risultato, che è ancora aperto e ribaltabile in Germania. Mi spaventa che i nostri giocatori sono pochi e non so quanti saranno per le prossime partite. Sono tutti stanchissimi. Loro sono stati fantastici. Questa è la nostra situazione. Abbiamo tanti problemi. Mi preoccupa molto che abbiamo anche la Premier e la FA Cup da giocare“.

Valuta questo articolo