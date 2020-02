Scorre i 44 nomi selezionati, ma non trova il suo. Nella lista dei possibili candidati ad una convocazione per le Olimpiadi di Tokyo 2020 del Team USA non c’è il nome di Trae Young. Nonostante sia il faro degli Atlanta Hawks, la giovane guardia americana non risulta fra i 44 scelti da Gregg Popovich per la kermesse olimpica. Il giocatore ha esternato così la sua delusione: “mentirei se dicessi che non mi è dispiaciuto. Ovviamente avrei voluto giocare per la nazionale“.

Valuta questo articolo