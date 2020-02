L’incubo Coronavirus al momento non spaventa gli organizzatori di Tokyo 2020, il CEO Yoshiro Mori è intervenuto per mettere a tacere le voci circa un rinvio o addirittura un annullamento dei Giochi, per via dell’epidemia partita da Wuhan.

Parole chiare e precise che non lasciano spazio all’interpretazione: “per quanto riguarda il coronavirus circolano voci irresponsabili, ma vorrei chiarire che non stiamo pensando di posticipare o annullare i Giochi. Vorremmo coordinarci con il governo nazionale e agire in modo calmo“.

