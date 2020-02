Nella lunga lista da ben 44 nomi che il Team USA ha pubblicato come possibili convocabili per le Olimpiadi di Tokyo 2020 figura anche LeBron James. Il leader dei Lakers però potrebbe non prendere parte alla kermesse estiva a causa della stagione intensa in maglia gialloviola. LeBron, da sempre cultore della forma fisica e della gestione delle sue energie, ha intenzione di dare priorità ai Playoff con i Lakers e poi pensare a cosa sia meglio per la sua carriera, complici i 36 anni da compiere a dicembre. Secondo quanto riportato da Ben Golliver, LeBron James ha spiegato: “vediamo come starò fisicamente. Spero di fare dei lunghi Playoff. Poi vedremo mentalmente come starò e ne parlerò anche con la mia famiglia. Ci sono tanti fattori ma il mio nome è tra quelli disponibili”.

Valuta questo articolo