Sono stati svelati oggi dalla FIVB i calendari dei tornei di pallavolo di Tokyo 2020. Gli azzurri di Chicco Blengini (Pool A), medaglia d’argento a Rio 2016, disputeranno il match inaugurale contro il Canada (25/7, ore 02.00) per poi affrontare: Polonia (27/7, ore 7.20), Giappone (29/7, ore 12.40), Iran (31/7, ore 12.40) e Venezuela (2/8, ore 9.25). Le azzurre di Davide Mazzanti (Pool B) faranno il loro esordio contro la Russia (26/7, ore 02.00) e dopo se la vedranno con: Turchia (28/7, ore 9.25), Argentina (30/7, ore 02.00), Cina (1/8, ore 14.45) e Stati Uniti (3/8, ore 04.05).

La fase preliminare del torneo maschile terminerà domenica 2 agosto, seguita dai quarti di finale in programma martedì 4, mentre le semifinali si disputeranno giovedì 6. Le finali che assegneranno le medaglie sono fissate per sabato 8 agosto: ore 6.30 italiane quella 3°-4°, ore 14.15 la finale con in palio l’oro. La fase a gironi femminile terminerà lunedì 3 agosto, seguita poi dai quarti di finale (mercoledì 5) e dalle semifinali (venerdì 7). Le partite per le medaglie andranno in scena domenica 9 agosto: alle ore 2:00 italiane la finale per il bronzo e alle ore 6.30 il match per l’oro.

L’ordine dei quarti di finale e delle semifinali sarà definito dopo la conclusione dei gironi e dei quarti di finale, al fine di garantire il massimo pubblico nei diversi paesi che trasmetteranno i Giochi Olimpici. Tutte le partite dei tornei olimpici di pallavolo si svolgeranno presso l’Ariake Arena, impianto di nuovissima costruzione, inaugurato nelle scorse settimane.



Il Calendario degli azzurri (orari italiani)

25 luglio Italia – Canada ore 02.00; 27 luglio Italia – Polonia ore 7.20; 29 luglio Italia – Giappone ore 12.40; 31 luglio Italia – Iran ore 12.40; 2 agosto Italia – Venezuela ore 9.25.

Il Calendario delle azzurre (orari italiani)

26 luglio Italia – Russia ore 02.00; 28 luglio Italia – Turchia ore 9.25; 30 luglio Italia – Argentina ore 02.00; 1 agosto Italia – Cina ore 14.45; 3 agosto Italia – Stati Uniti ore 04.05.



Il calendario olimpico completo

Torneo Femminile (orari italiani)

26 luglio

Italia – Russia ore 02.00

Stati Uniti – Argentina ore 04.05

Serbia – Repubblica Dominicana ore 07.20

Cina – Turchia ore 09.25

Giappone – Kenya ore 12.40

Brasile – Corea del Sud ore 14.45



28 luglio

Russia – Argentina ore 02.00

Cina – Stati Uniti ore 04.05

Giappone – Serbia ore 07.20

Italia – Turchia ore 09.25

Brasile – Repubblica Dominicana ore 12.40

Corea del Sud – Kenya ore 14.45



30 luglio

Italia – Argentina ore 02.00

Corea del Sud – Repubblica Dominicana ore 04.05

Serbia – Kenya ore 07.20

Cina – Russia ore 09.25

Giappone – Brasile ore 12.40

Stati Uniti – Turchia ore 14.45



1 agosto

Repubblica Dominicana – Kenya ore 02.00

Stati Uniti – Russia ore 04.05

Argentina – Turchia 07.20

Serbia – Brasile ore 09.25

Giappone – Corea del Sud ore 12.40

Italia – Cina ore 14.45



3 agosto

Serbia – Corea del Sud ore 02.00

Italia – Stati Uniti ore 04.05

Russia – Turchia 07.20

Cina – Argentina ore 09.25

Giappone – Repubblica Dominicana ore 12.40

Brasile – Kenya ore 14.45



Torneo Maschile (orari italiani)

25 luglio

Italia – Canada ore 02.00

Brasile – Tunisia ore 04.05

Russia – Argentina 07.20

Giappone – Venezuela ore 9.25

Polonia – Iran ore 12.40

Stati Uniti – Francia ore 14.45



27 luglio

Iran – Venezuela ore 02.00

Stati Uniti – Russia ore 04.05

Italia – Polonia ore 07.20

Francia – Tunisia ore 09.25

Giappone – Canada ore 12.40

Brasile – Argentina ore 14.45

29 luglio

Canada – Iran ore 02.00

Stati Uniti – Tunisia ore 04.05

Argentina – Francia ore 07.20

Polonia – Venezuela ore 09.25

Italia – Giappone ore 12.40

Brasile – Russia ore 14.45

31 luglio

Canada – Venezuela ore 02.00

Brasile – Stati Uniti ore 04.05

Giappone – Polonia ore 07.20

Argentina – Tunisia ore 09.25

Italia – Iran ore 12.40

Russia – Francia ore 14.45

2 agosto

Polonia – Canada ore 02.00

Brasile – Francia ore 04.05

Russia – Tunisia ore 07.20

Italia – Venezuela ore 09.25

Giappone – Iran ore 12.40

Stati Uniti – Argentina ore 14.45

QUARTI DI FINALE

QF1 (A1-B4)

QF2 (sorteggio A2/A3, sorteggio B2-B3)

QF3 (sorteggio A2/A3, sorteggio B2-B3)

QF4 (A4-B1).

SEMIFINALI

SF1 (vincente QF1-vincente QF2)

SF2 (vincente QF3-vincente QF4)

FINALI

Medaglia di Bronzo: perdente SF1 – perdente SF2.

Medaglia d’Oro: vincente SF1 – vincente SF2.



I GIRONI OLIMPICI

MASCHILE

Pool A: Giappone, Polonia, Italia, Canada, Iran e Venezuela.

Pool B: Brasile, Stati Uniti, Russia, Argentina, Francia, Tunisia.

FEMMINILE

Pool A: Giappone, Serbia, Brasile, Corea del Sud, Repubblica Dominicana, Kenya.

Pool B: Cina, Stati Uniti, Russia, Italia, Argentina, Turchia.

Valuta questo articolo