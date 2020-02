È stata un’ultima giornata di test positiva per Dovizioso a Sepang: il forlivese della Ducati, nonostante abbia chiuso al 14esimo posto oggi e 15esimo al termine dei tre giorni, è riuscito ad abbassare di 0.483 secondi il suo crono di ieri, segnando un giro veloce in 1:58.859 con un distacco di soli 0.510 secondi dal primo, ma soprattutto ha tenuto un buon passo nel mini long run (10 giri) compiuto in tarda mattinata.

“Sono abbastanza soddisfatto del lavoro portato a termine in questa giornata. Questa mattina siamo riusciti a fare diversi giri, migliorando non solo il setup della moto, ma anche il feeling con le nuove gomme. Non è stato facile perché ho dovuto adattare il mio stile di guida e all’inizio ho faticato molto. Ho fatto anche alcuni giri insieme a Danilo: il passo è buono, ma il calo della prestazione degli pneumatici è ancora troppo elevato. Dobbiamo ancora capire come si comporteranno in gara e qui a Sepang, dove le condizioni sono particolari anche a causa delle alte temperature, è davvero difficile fare una valutazione completa. Ora ci resta ancora un test prima della gara inaugurale della stagione in Qatar. Sono convinto che la classifica finale di questi tre giorni non rispecchi del tutto quello che succederà poi nel corso del campionato”, ha dichiarato Dovizioso al termine dell’ultima giornata in pista.

