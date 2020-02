Terminato il lavoro in pista per Charles Leclerc nella seconda giornata dei test di Barcellona: il monegasco della Ferrari ha guidato la sua monoposto concludendo tutto il programma stabilito col team. Al termine del suo lavoro il giovane pilota non si è voluto però sbilanciare troppo.

“E’ stata una giornata positiva abbiamo fatto tutto il plan di quello che avevamo previsto a inizio giornata, quindi è sicuramente una giornata positiva quando finiamo una giornata così, dal punto di vista di performance è ancora difficile dire dove siamo, abbiamo avuto un approccio diverso quest’anno, ci stiamo concentrando a conscere il telaio, l’aerodinamica e il motore prima di spingere tutto al limite e abbiamo imparato dall’anno scorso da quello che era successo dai test alla gara per migliorare su questo aspetto, dunque spero che pagherà per la prima gara. Sicuramente i numeri dicono che ci sia più carico, in termine di feeling abbiamo fatto prove oggi molto positive, adesso vediamo, è solo l’inizio c’è ancora tanto margine di progressione per noi e anche per gli altri e quello sarà molto importante, ci concentriamo su di noi e proviao ad avere la migliore macchina per la prima gara“, queste le parole di Leclerc a fine lavoro.

