Si è conclusa ieri la prima sessione dei test di Formula 1 del 2020. I piloti sono scesi in pista per prendere confidenza con le loro monoposto in vista dell’inizio della nuova stagione. La Ferrari, al contrario dello scorso anno, ha iniziato il nuovo anno andando con i piedi di piombo ed in pista non sono mancati i problemi. Sebastian Vettel, infatti, è stato costretto ieri mattina a fermarsi a bordo pista per un problema alla sua monoposto.

“E’ stato un cedimento del motore piuttosto prematuro, considerando il chilometraggio. Ma non è legato alla mappatura che stavamo utilizzando“, ha dichiarato Mattia Binotto. “Siamo preoccupati. Credo che gli altri al momento siano più veloci di noi, anche se bisognerà aspettare le prove della settimana prossima e la prima gara a Melbourne per tirare delle conclusioni, ma ho meno ottimismo di un fa, quando magari ce n’era troppo“, ha aggiunto il team principal Ferrari prima di parlare dei prossimi test: “non vedrete grandi novità sulla macchina per i secondi test e per l’Australia. Sarà un’evoluzione di questo prodotto“.

