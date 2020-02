E’ terminata con 10 minuti di anticipo la seconda giornata dei test di Barcellona di F1. Un finale di gioie e dolori per Kimi Raikkonen: il finlandese ha infatti chiuso in vetta alla classifica dei tempi, col crono di 1.17.091, ma dopo aver effettuato ben 134 giri è stato costretto a fermarsi sull’erba per un problema alla sua Alfa Romeo. Bandiera rossa e sessione terminata dunque a Barcellona, dove alle spalle del finlandese si sono piazzati Perez, con 144 giri e Ricciardo.

Sesto tempo invece per Sebastian Vettel, tornato in pista questo pomeriggio, a +1.063 da Raikkonen, con 69 giri effettuati. Sventolata la bandiera verde alcuni piloti hanno continuato a girare, ma non si sono registrati cambi in classifica.

Valuta questo articolo