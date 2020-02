Il terremoto scoppiato in casa Barcellona dopo le parole di Abidal rischia di avere un effetto devastante sul club blaugrana, in particolare nel rapporto solido costruito negli anni con Lionel Messi.

La Pulce non ha mandato giù l’intervista del direttore sportivo, nonché suo ex compagno, esprimendo tutto il proprio dissenso tramite una Instagram Stories, in cui non le ha mandate a dire ad Abidal. Una presa di posizione forte, che potrebbe compromettere il futuro di Messi in Catalogna, nonostante abbia sempre sottolineato di voler chiudere lì la carriera. Questa volta però qualcosa si è incrinato, dunque bisogna tenere le antenne dritte per capire cosa succederà. Come se non bastasse, la Pulce potrebbe liberarsi dal Barcellona gratis alla fine di questa stagione, dando solo un semplice preavviso di 30 giorni al proprio club.

Un’occasione pazzesca che le big d’Europa non si farebbero scappare, nonostante debbano mettere mano pesantemente al portafogli per l’ingaggio. Sono pochi i club che potrebbero permettersi Messi, tra questi ovviamente Manchester City e Paris Saint-Germain, che potrebbero sfruttare l’amicizia di Leo con Guardiola e Neymar per convincerlo. In Italia potrebbero provarci anche Juve e Inter, con i bianconeri che hanno già dimostrato di poter completare acquisti impossibili con l’arrivo di Ronaldo. Prendere Messi sarà però davvero dura per tutti, servirà una strategia perfetta in ogni suo punto e un’apertura della Pulce stessa: questo terremoto potrebbe aver risolto la seconda questione…

