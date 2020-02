Novak Djokovic ancora una volta sul tetto d’Australia. Il fenomeno serbo ieri si è accaparrato gli Australian Open per l’ottava volta in carriera, sconfiggendo Thiem al termine di un incontro molto combattuto. Le nuove leve del tennis mondiale si stanno avvicinando ai Big 3, ma gira e volta vincono sempre loro, per la 13esima volta consecutiva gli Slam sono stati marchiati da Djokovic, Nadal o Federer.

Il terzetto di fenomeni sembra camminare a braccetto in diversi campi statistici, ma in maniera alquanto ingiusta sembra esserci un’aurea diversa attorno a Nadal e Federer, con Nole un po’ snobbato da critica ed appassionati. Il serbo soffre leggermente tale “inferiorità”, mostrando a volte segni di nervosismo nell’accorgersi d’avere il tifo contro durante i match contro i due colleghi. Tutto ciò però non fa che acuire la sua cattiveria sportiva, “Terminator Nole” è diventato una macchina da guerra con un solo obiettivo: vincere! Ieri sembrava essere al tappeto, sembrava ad un passo dal ritiro durante quel medical time out. Spossato e senza forze, 2 set ad 1 sotto nel punteggio, ma Terminator è risorto ancora una volta andando a prendersi ciò che gli spettava sotto gli occhi increduli di un Thiem che nulla ha potuto.

Djokovic è un cyborg che non guarda in faccia a nessuno e punta a sorpassare Nadal e Federer nella gloriosa classifica degli Slam vinti. Attualmente la classifica recita Roger 20, Rafa 19 e Nole 17, ma il futuro potrebbe riservare grandi sorprese, sopratutto dato il ritiro dello svizzero che potrebbe essere vicino. Attualmente Djokovic sembra non avere rivali, negli ultimi confronti diretti con i due rivali storici non c’è stata partita, Nole si è ripreso la posizione numero 1 del seeding ATP e si appresta a vivere un’annata da assoluto protagonista. Le previsioni dunque si sprecano in questi giorni, riuscirà a superare Nadal e Federer nel computo degli Slam vinti? Solo il tempo ci darà le risposte, ma al momento Terminator appare inarrestabile.

