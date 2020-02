Jannik Sinner è uscito a testa altissima dal torneo di Rotterdam, concluso ai quarti di finale al cospetto di Pablo Carreno Busta, numero 30 del ranking mondiale. Il tennista italiano è riuscito addirittura ad eliminare agli ottavi David Goffin, ottenendo così la prima vittoria in carriera contro un top ten.

Tutti elementi positivi per crescere e migliorare, come ammesso dallo stesso Sinner, già concentrato sui prossimi impegni: “giocherò a Marsiglia, farò una settimana di riposo, Challenger Indian Wells, Masters 1000 di Indian Wells, Challenger di Phoenix, Miami e poi torneremo a casa. L’obiettivo è giocare 60-65 match, al momento sono un po’ indietro rispetto a quello che avevamo previsto perché a gennaio e a febbraio ho giocato poco, ma questo è il nostro target e solo nei prossimi due o tre anni passerò a guardare il ranking non prima. Le critiche? Ho 18 anni e ho la fortuna di giocare tornei di questo livello. Non capisco cosa ci sia da criticare“.

