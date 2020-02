Robert Farah non si è dopato, ma si è trattato di una contaminazione alimentare. Arriva stamane una gran bella notizia per il doppista colombiano, scagionato da ogni accusa di doping dopo essere stato trovato positivo ad uno steroide anabolizzante, il boldenone, lo scorso 11 gennaio. Il tennista aveva subito chiarito che si potesse trattare di contaminazione alimentare, ma adesso anche la commissione dell’ITF ha confermato la tesi del tennista, assolvendolo dunque da ogni responsabilità. Farah ha esultato sui social, mostrando tutta la sua felicità dopo aver ricevuto la notizia della sua innocenza confermata anche dagli organi preposti.

Thank you for the believe and the support I received. Here is my official press release. pic.twitter.com/tPIzX4R6jd

— Robert farah (@RobertFarah_) February 10, 2020