Kim Clijsters si appresta a tornare in campo nel tour WTA. Una grande notizia per gli appassionati di tennis, i quali di certo avranno riservato un posto nel proprio cuore alla campionessa belga, ritiratasi nel 2012 solo “temporaneamente”, dato che ha deciso di tornare a mettersi in gioco.

La Clijsters ha ricevuto una wild card per il torneo di Dubai e sarà dunque in tabellone pronta a dar battaglia. La belga ha parlato al sito ufficiale del torneo, dicendosi al settimo cielo per il ritorno: “Sono davvero elettrizzata all’idea di tornare in campo. So che questa è una ricorrenza speciale per il Dubai Duty Free Championships, e perciò è un grande onore poter tornare a giocare e allo stesso tempo debuttare in questo torneo“, le parole di Kim. Si tratta di una tennista capace di vincere 4 Slam, ma adesso ci sono diverse incognite in merito alla sua condizione fisica. C’è dunque tanta attesa per capire quale sarà il livello della Clijsters ad oggi: sarà o meno una mina vagante in quel di Dubai?

