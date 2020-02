Il maltempo ha colpito i tornei di Rio de Janeiro e Delray Beach, non quello che si sta giocando a Marsiglia, impossibile da colpire dato che si gioca indoor. I due tornei sopracitati hanno subito numerosi rallentamenti in settimana, tanto da aver portato ad una domenica davvero intasata.

A Rio devono ancora essere completate le due semifinali, con il nostro Mager che dovrà scendere in campo per staccare il pass per l’atto finale. Dunque tutti in campo in mattinata, orario locale, per poi tornare a giocare la finale nel pomeriggio. Discorso un po’ diverso a Delray Beach, dove Nishioka è già in finale ad attendere il proprio avversario. Opelka e Raonic si dovranno battere tra qualche ora ed affrontare nella stessa giornata Nishioka nella finale del torneo, un tour de force insomma per chi vincerà la gara tra i due giganti.

