ATP di Cordoba, la lite al secondo turno del torneo tra Corentin Moutet e Guido Pella ha portato con sé alcuni strascichi non da poco. Dapprima il tennista argentino ha tuonato contro il giovane collega francese, il quale ha voluto rispondere per le rime a Pella.

Attraverso il proprio account Twitter, Moutet ha infatti replicato: “Non sono perfetto. Ma chi pretende di esserlo? Criticami o amami. Non smetterò di combattere, con i miei difetti e con i miei pregi. Combattere e cercare di superare i miei limiti è il modo migliore per mostrare rispetto all’avversario. Nessuno è perfetto”. Dunque uno screzio destinato a proseguire, chissà cosa accadrà al prossimo faccia a faccia in giro per il tour.

Valuta questo articolo